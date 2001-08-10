Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2022
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14:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине мужчина зашел к бывшему коллеге позвонить и обокрал его

На Сахалине мужчина зашел к бывшему коллеге позвонить и обокрал его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего уроженца Алтайского края, проживающего в Южно-Сахалинске. Мужчина обвиняется в совершении кражи чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Следствием установлено, что 11 июля 2022 года около 4 часов ночи фигурант находился рядом с автомастерской, расположенной в гаражном кооперативе по улице Железнодорожной, где ранее работал у индивидуального предпринимателя, но был уволен. Фигурант достоверно знал, что двое работников ночуют в гараже и не закрывают дверь на замок. Так как ему понадобилось позвонить, он пришел к бывшим коллегам попросить телефон. Он зашел и увидел, что мужчины спят, а рядом с одним из них лежит телефон, подключенный к зарядке. Он решил не будить их, а телефон похитить. Далее обвиняемый сбыл гаджет неизвестному. Позже выяснилось, что в чехле находилась банковская карта. Сумма материального ущерба составила 70 000 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено по суде.

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