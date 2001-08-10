Двух сахалинцев будут судить за кражу велосипедов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении двух сахалинцев, обвиняемых в совершении кражи по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в сентябре текущего года фигуранты находились у жилых домов в районе проспекта Мира. Зная о том, что многие граждане хранят велосипеды в подъездах, они решили похитить чьё-нибудь имущество с целью перепродажи.

Они прошли в подъезд многоквартирного дома, дверь которого была открыта. Один из злоумышленников наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности подать сигнал. Второй фигурант в это время при помощи кусачек снял противоугонные устройства с двух велосипедов, находившихся на лестничной площадке между первым и вторым этажом, и выкатил их на улицу. После обвиняемые с места преступления скрылись и распорядились украденным по своему усмотрению.

Сумма ущерба составила 22 500 рублей.