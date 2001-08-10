Видео в социальной сети помогло выявить на Сахалине нарушителя правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В одной из социальных сетей было размещено видео очевидца, на которой запечатлено, как на автодороге "Южно-Сахалинск-Холмск" водитель, управляя автомобилем «Toyota Mark II», в нарушении дорожного знака и разметки допустил обгон других транспортных средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате оперативных мероприятий, выяснилось, что за рулем иномарки находился 38-летний водитель.

Установлено, что за последние два года он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ. Стаж вождения составляет 16 лет.

В отношении нарушителя составлен административный материал по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Мужчина заплатит штраф в размере 5000 рублей.

Управление ГИБДД Сахалинской области благодарит гражданина, который сделал видеозапись правонарушения достоянием гласности. Это позволило не оставить грубое нарушение Правил дорожного движения незамеченным и привлечь водителя к административной ответственности.