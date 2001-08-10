В Корсакове устанавливается личность погибшего мужчины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводится проверка по факту смерти неизвестного мужчины, тело которого обнаружено 6 ноября 2022 года на берегу залива Анива, южнее завода СПГ "Пригородное", рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении мужчины преступления не обнаружено, по предварительным данным его смерть могла наступить в результате утопления.

Приметы мужчины: славянской внешности, на вид 35-40 лет, рост 176 см., худощавого телосложения, стрижка короткая, волос светлый. Был одет: брюки из камуфлированного материала, трико черного цвета, футболку синего цвета, трусы серого цвета, на руки надеты тканевые перчатки оранжевого цвета, с прорезиненными вставками синего и черного цветов. Особые приметы: на левом плече имеется татуировка в виде изображения черта с крыльями и надписью латинскими буквами «Memento mori»; на правом предплечье - татуировка в виде изображения розы ветров и двух якорей с цепью.

Лиц, которым что-либо известно о личности мужчины, просьба обратиться в Корсаковский межрайонный следственный отдел по телефону: 8-984-182-42-89.