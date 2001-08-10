Тихоокеанское
информационное агентство
7 Ноября 2022
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В Корсакове сбили 6-летнюю девочку
11:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове сбили 6-летнюю девочку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 6 ноября в Корскове на прилегающей территории дома № 2/1 по ул. Нагорной 54-летний водитель, управляя автомобилем «Lexus RX», совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала из-за припаркованного транспортного средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автониспекции.

В результате ДТП ребенок получил травмы, по данному факту ДТП проводится проверка.

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