Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2022
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15:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мошенники "развели" сахалинскую цветочницу

Мошенники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 октября в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 63-летней жительницы областного центра, работающей продавцом в цветочном магазине, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Утром заявительнице на рабочий телефон поступил звонок от неизвестного, который представился военным. Звонивший сообщил, что хочет приобрести у нее в магазине цветы и отправил смс о переводе 17500 рублей. Заявительница оформила букет на сумму 8500 рублей, о чем сообщила покупателю. После чего звонивший попросил продавца вернуть оставшуюся часть денежных средств путем перевода. Женщина предварительно не убедилась, поступили или нет на её банковский счет деньги, и осуществила перевод средств.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ведётся следствие.

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