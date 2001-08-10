Сахалинка перевела мошенникам деньги, думая, что помогает подруге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 78-летней местной жительницы о том, что у нее обманным путем похитили 33 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональной полиции.

Установлено, что 18 августа заявительнице в ночное время поступил звонок от неизвестного мужчины. Звонивший попросил через электронную платежную систему перевести деньги, которые якобы понадобились подруге потерпевшей, которая живет в другом городе. Пенсионерка поверила, и сначала перевела указанную сумму, а только потом позвонила своей подруге. Последняя же пояснила, что никого не просила звонить и денег также не просила.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать простые правила безопасного поведения и обязательно довести информацию до родных и близких, в особенности пожилых родственников.