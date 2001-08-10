Тихоокеанское
информационное агентство
22 Сентября 2022
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08:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине автоледи не справилась с управлением и вылетела в кювет

На Сахалине автоледи не справилась с управлением и вылетела в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 сентября 2022 года на 309 км автодороги "Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск» 28-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Subaru Impreza» выбрала скорость, не обеспечивающую постоянного контроля за движением транспортного средства, не справилась с управлением и совершила съезд в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в региоанльной автоинспекции.

В результате ДТП, водитель получила травмы и автомобилем скорой помощи доставлена в ГБУЗ "Углегорска ЦРБ".

По данному факту проводится проверка.

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