На Сахалине автоледи не справилась с управлением и вылетела в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 сентября 2022 года на 309 км автодороги "Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск» 28-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Subaru Impreza» выбрала скорость, не обеспечивающую постоянного контроля за движением транспортного средства, не справилась с управлением и совершила съезд в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в региоанльной автоинспекции.

В результате ДТП, водитель получила травмы и автомобилем скорой помощи доставлена в ГБУЗ "Углегорска ЦРБ".

По данному факту проводится проверка.