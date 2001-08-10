Тихоокеанское
информационное агентство
19 Сентября 2022
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В Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется сильный дождь
14:38, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днём 20 сентября на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется сильный дождь, местами очень сильный, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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