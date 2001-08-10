На Холмской трассе бетономешалка выскочила на встречку, водитель погиб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Госавтоинспекцию Холмска поступило сообщение о ДТП в районе 87 км автодороги «Южно-Сахалинск-Холмск", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, бригада скорой медицинской помощи и представители МЧС.

Установлено, что 30-летний водитель, управляя бетономешалкой "Исузу Форвард", двигаясь в западном направлении, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом "Тойота Хайс". После столкновения "Исузу Форвард" проехав 53 метра, совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидываннем.

В результате ДТП водитель "Исузу Форвард" получил тяжелые травмы и скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

На момент автоаварии стаж вождения погибшего составил 12 лет.

В этом году мужчину не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований.