Жительницу Киргизии будут судить за покупку поддельных документов на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Предварительно установлено, что гражданка Киргизии 1980 года рождения обратилась к третьему лицу за оказанием помощи в получении уведомления о прибытии. Получив на руки документ, женщина поняла, что он является подложным. Однако, сообщать в правоохранительные органы об этом она не стала и за получением данной государственной услуги в подразделение по вопросам миграции также не обратилась. Впоследствии, обман вскрылся при проверке документов на предмет законности нахождения гражданки на территории Российской Федерации и продления срока пребывания. Эксперты установили, что оттиск, проставленный в бланке, был получен при помощи поддельного штампа.

Санкции статьи предусматривают ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

Помимо этого, в отношении гражданки составлен административный протокол по ст. 18.8 КоАП РФ - Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным законом. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до административного выдворения за пределы Российской Федерации.