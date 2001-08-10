Сахалинец купил криптовалюту и лишился денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 33-летнего местного жителя, у которого путем обмана были похищены денежные средства, рассказали ТИА "ОСтрова" в региональноц полиции.

Как рассказал потерпевший, в сети Интернет он нашел сайт для покупки криптовалюты. Желая улучшить свое благосостояние, заявитель со своего счета осуществил перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на карту неизвестного, в счет покупки криптовалюты. Биткоины гражданин не получил, а деньги ушли в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – мошенничество. Ведется следствие.