Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2022
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09:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили ребенка, выскочившего из-за машины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 37-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser 200», двигался по внутридворовому проезду в западном направлении и в районе дома № 288 проспекта Мира совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, выбежавшего на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 9-летний пешеход получил травмы.

По данному факту проводится проверка.

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