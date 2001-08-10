В Быкове мотоциклист попал под колёса авто
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 10 августа 2022 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 19 дорожно-транспортных происшествий, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении ГИБДД. В результате 1 человек получил телесные повреждения.
Сотрудниками ГИБДД на территории области пресечены 4 факта управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Пресечены 25 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.
11 августа в 18.00 часов, в районе д. 1 по ул. Торговой с. Быков, 60-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков и совершил столкновение с мотоциклом «Урал», под управлением 33-летнего водителя.
На момент ДТП водитель мотоцикла не имел права на управление транспортным средством соответствующей категории, управлял незарегистрированным в должном порядке транспортным средством, без страховки ОСАГО. В результате ДТП водитель мотоцикла «Урал» получил телесные повреждения.
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