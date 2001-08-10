Из сахалинского «Сити Молла» эвакуировали людей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 9 августа, из ТРК «Сити Молл» в Южно-Сахалинске эвакуировали работников и посетителей. Об этом сообщили Telegram-канале «ЧП Сахалин».

По предварительной информации, сообщение об эвакуации прошло по громкой связи в 12:35. Всех покупателей и персонал вывели на улицу, ко входу стянулись все службы экстренного реагирования Южно-Сахалинска. Здание покинули около 600 продавцов и посетителей. Очевидец рассказал, что причины технические.

Внутрь никого не пускали. В 14:30 начали запускать персонал и посетителей.

По информации ТИА «Острова», причина была в сообщениях о минировании, которые не подтвердились.