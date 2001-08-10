На участке автодороги Арсентьевка – Ильинское ограничили движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничено движение на участке автодороги с. Арсентьевка – с. Ильинское, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного управления МЧС.

В связи с обильным выпадением осадков образовался перелив р. Мануй через дорожное полотно в районе 8 км автодороги с. Арсентьевка – с. Ильинское (до 50 см).

В превентивных целях до стабилизации ситуации закрыто движение для всех видов автотранспортных средств, за исключением высокопроходимой техники и дежурных служб на 1 участке автомобильной дороге (межмуниципального значения): с. Арсентьевка – с. Ильинское. Для ограничения движения выставлены два поста ДПС.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.