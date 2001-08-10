В Южно-Сахалинске пенсионерка попала под колёса авто

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 4 августа 2022 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 13 дорожно-транспортных происшествий, сообщили ТИА «Острова» в островном управлении ГИБДД. В результате одного из них один человек получил телесные повреждения.

Сотрудники ГИБДД на территории области пресекли 13 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении 2 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Пресечены 22 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

Накануне в 9:53 в Южно-Сахалинске 66-летний водитель, управляя автомобилем ТОYОТА TOYOACE, двигаясь по прилегающей территории в западном направлении, в районе дома № 33Б по улице Емельянова, при осуществлении поворота направо (север), совершил наезд на 69-летнюю женщину-пешехода, двигавшуюся с севера на юг (справа налево по отношению к водителю).

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.