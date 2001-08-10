В аварии на трассе Южно-Сахалинск - Оха погиб человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 28 июля 2022 года на 614 км автодороги Южно-Сахалинск - Оха 61-летний водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В салоне автомобиля на заднем сидении находился 60-летний пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности.

В результате ДТП, водитель получил травмы, а его пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.