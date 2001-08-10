Более тонны товаров из Японии пытались нелегально провезти на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Незадекларированные товары объемом 1,1 тонны обнаружили сахалинские таможенники совместно с пограничниками в порту Корсаков. Скрытые от контроля товары сотрудники таможенной и пограничной служб обнаружили при осмотре грузового судна, вернувшегося из порта Отару (Япония), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни

Автозапчасти, моторные масла, косметические средства, лекарственные препараты, кондитерские изделия и многое другое находились в каютах, в автомобилях, а также были спрятаны в оборудованных тайниках. Также нелегально пытались провезти 74 литра алкоголя (водка, вино, виски, бренди, мартини, ликер). Все обнаруженные товары ввезены с нарушением таможенных правил.

Сахалинская таможня в отношении неустановленного лица возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников).

Незадекларированные товары изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни. Проводится расследование.