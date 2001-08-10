Тихоокеанское
информационное агентство
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10:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более тонны товаров из Японии пытались нелегально провезти на Сахалин

Более тонны товаров из Японии пытались нелегально провезти на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Незадекларированные товары объемом 1,1 тонны обнаружили сахалинские таможенники совместно с пограничниками в порту Корсаков. Скрытые от контроля товары сотрудники таможенной и пограничной служб обнаружили при осмотре грузового судна, вернувшегося из  порта Отару (Япония), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни

Автозапчасти, моторные масла, косметические средства, лекарственные препараты, кондитерские изделия и многое другое  находились  в каютах, в  автомобилях, а также были спрятаны в оборудованных тайниках. Также нелегально пытались провезти 74 литра алкоголя (водка, вино, виски, бренди, мартини, ликер). Все обнаруженные товары ввезены с нарушением таможенных правил.

Сахалинская таможня в отношении неустановленного лица возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников).

Незадекларированные товары изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни. Проводится расследование.

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