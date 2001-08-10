Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2022
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13:43, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Охе управляющая компания хотела "повесить" свои расходы на жильцов

В Охе управляющая компания хотела

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинской городской прокуратурой по обращению местного жителя проведена проверка исполнения законодательства при начислении платы за управление и обслуживание многоквартирных домов, рассказали ТИА "Острова" в областно прокуратуре.

Установлено, что управляющая организация, в нарушение требований жилищного законодательства, направила 779 жильцам многоквартирных домов квитанции об оплате коммунальных услуг с указанием суммы платежа за техническую диагностику внутридомового газового оборудования.

При этом, организация проведения данных работ и их оплата, в соответствии с законодательством, должна производиться юридическим лицом самостоятельно.

С целью устранения выявленных нарушений генеральному директору управляющей организации внесено представление.

По итогам его рассмотрения гражданам произведен перерасчет стоимости коммунальных услуг.

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