Сахалинец обокрал таксиста
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего, ранее судимого местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Следствием установлено, что вечером 12 июня обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения находился в компании своего знакомого. Молодые люди решили воспользоваться услугами такси, чтобы доехать до дома. Находясь в машине, фигурант увидел на полу перед пассажирским сидением два мобильных телефона. Девайсы гражданин решил не отдавать водителю, а забрать себе с целью материальной выгоды.
Доставив пассажиров до точки, водитель через некоторое время решил проверить, прошла ли оплата за поездку. Проверив карманы своей куртки мужчина не обнаружил свои девайсы. Тогда, используя планшет, он стал звонить на номера, но они уже оказались недоступны. Потерпевший сделал вывод, что взять телефоны мог только кто-то из последних пассажиров. Вернуть похищенное самостоятельно не увенчались успехом и мужчина сообщил о произошедшем в полицию. Прибывший на место экипаж доставил подозреваемого и его приятеля в отдел полиции для разбирательства. Фигурант раскаялся в содеянном и признался, что совершил кражу.
Потерпевший оценил нанесенный материальный ущерб, с учетом износа, в 30 000 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
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