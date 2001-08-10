В Южно-Сахалинске полицейские установили подозреваемого в хищении велосипеда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 28-летней жительницы областного центра о краже велосипеда, стоимостью около 23 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской облати.
Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили причастного к данному деянию. Выяснилось, что в ночь с 4 на 5 июля 45-летний подозреваемый вышел из своей квартиры и увидел припаркованный в подъезде новенький двухколесный транспорт. Он не знал, кому принадлежит велосипед, но решил забрать его себе, чтобы продать. Он сразу же направился к своему знакомому, который купил у него транспорт за 2500 рублей.
Оперативники изъяли похищенное имущество. В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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