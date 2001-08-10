Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июля 2022
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На берегу Охотского моря на Сахалине насмерть сбили человека
09:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На берегу Охотского моря на Сахалине насмерть сбили человека

На берегу Охотского моря на Сахалине насмерть сбили человека

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поздним вечером 5 июля на удалении 17 км от автодороги «Охотское-Мальково» на прибрежной линии Охотского морянеустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

В результате наезда 41-летний пешеход получил травмы, от которых в последствии скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.

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