На берегу Охотского моря на Сахалине насмерть сбили человека

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поздним вечером 5 июля на удалении 17 км от автодороги «Охотское-Мальково» на прибрежной линии Охотского морянеустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

В результате наезда 41-летний пешеход получил травмы, от которых в последствии скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.