Два пожара потушили в Сахалинской области 4 июля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Смирныховские огнеборцы потушили частный дом. 4 июля в 12.21 в диспетчерскую Смирныховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Победино, рассказали пресс-служба ОКУ "Управление ППС".
Огнеборцы прибыли на место в 12.34. К этому моменту открытым пламенем горела крыша частного жилого дома. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Пожар локализовали в 12.56, а в 13.40 полностью ликвидировали.
В тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава и 3 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Второй пожар случился в селе Буюклы. 4 июля в 20.27 в диспетчерскую Смирныховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Бюуклы.
Огнеборцы прибыли на место в 20.31. К этому моменту открытым пламенем горело здание по всей площади внутри и снаружи. Пожар локализовали в 21.18, а в 01.14 полностью ликвидировали.
В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и 3 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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