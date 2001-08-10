Два пожара потушили в Сахалинской области 4 июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Смирныховские огнеборцы потушили частный дом. 4 июля в 12.21 в диспетчерскую Смирныховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Победино, рассказали пресс-служба ОКУ "Управление ППС".

Огнеборцы прибыли на место в 12.34. К этому моменту открытым пламенем горела крыша частного жилого дома. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Пожар локализовали в 12.56, а в 13.40 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Второй пожар случился в селе Буюклы. 4 июля в 20.27 в диспетчерскую Смирныховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Бюуклы.

Огнеборцы прибыли на место в 20.31. К этому моменту открытым пламенем горело здание по всей площади внутри и снаружи. Пожар локализовали в 21.18, а в 01.14 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.