Заведующая аптекой в Холмске регулярно обчищала кассу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователями следственной части УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении заведующей аптекой, присвоившей денежные средства индивидуального предпринимателя, осуществляющей деятельность в сфере розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) в городе Холмске, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как было установлено в ходе следствия, 47-летняя жительница портового города работала в должности фармацевта и исполняла обязанности заведующей аптечного пункта. Она являлась материально ответственным лицом, в чьи обязанности входило осуществление продажи лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента населению и учет поступивших товаров и лекарственных препаратов.

В течение рабочего дня женщина принимала от покупателей оплату за реализованный товар (лекарственные средства). В конце рабочего дня она сдавала индивидуальному предпринимателю часть наличных денежных средств, а оставшуюся часть вверенных ей денежных средств, являющихся торговой выручкой аптечного пункта за рабочий день, похищала путем присвоения. В последующем распоряжаясь ими по своему усмотрению.

При этом с целью сокрытия своих преступных действий и беспрепятственного продолжения систематического хищения вверенных ей денежных средств предоставляла предпринимателю финансовые отчеты, в которых отражала недостоверную сумму торговой выручки за рабочий день.

Таким образом, с 8 ноября 2021 года по 7 февраля 2022 года обвиняемая совершила хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств почти четверть миллиона рублей, причинив предпринимателю значительный материальный ущерб.

Так, своими умышленными действиями гражданка совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.