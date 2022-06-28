На Сахалине водитель, пойманный с поддельными документами, пытался дать взятку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области был остановлен легковой автомобиль под управлением 25-летнего гражданина из ближнего зарубежья. При проверке документов было установлено, что водительское удостоверение и патент имеют признаки подделки. При составлении административного материала водитель предложил инспектору ДСП взятку в размере 10 000 рублей, чтобы его не привлекали к ответственности, оставив без внимания наличие документов с признаками подделки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

По данному факту отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Покушение на дачу взятки…). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, максимальная санкция за данное преступление – лишение свободы на срок до одного года, либо штраф в размере до двухсот тысяч рублей.

Полиция Сахалинской области призывает участников дорожного движения соблюдать законодательство Российской Федерации и не нарушать ПДД РФ.