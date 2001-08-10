Тихоокеанское
информационное агентство
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09:45, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Благовещенске поднимается уровень воды в Амуре

В Благовещенске поднимается уровень воды в Амуре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске уровень Амура поднялся на 117 сантиметров. Гребень паводка проходит в Благовещенском районе, у села Сергеевка. О гидрологической ситуации в регионе сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на ГУ МЧС России по Амурской области.

По данным ведомства, на Амуре и Зее преобладает повышенная водность, уровни воды выше нормы на 0,7 - 3,8 метра. На утро 27 июня Амур подтопил пойму на участке Черняево - Сергеевка на глубину до 132 сантиметров. Интенсивные подъемы уровня воды сохраняются на участке Кумара - Константиновка. У Благовещенска река набрала 117 сантиметров за сутки. При этом пойма не подтоплена. Гребень паводка проходит в районе Сергеевки Благовещенского района.

Специалисты ожидают смещение гребня до села Иннокентьевка без достижения отметок неблагоприятного явления. При прохождении паводка подтоплений жилых домов не прогнозируется.

Подъем уровня воды фиксируют и в реке Зея. Однако река не вышла на пойму.

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