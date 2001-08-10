Тихоокеанское
информационное агентство
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16:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году

Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Долинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области продолжается проведение проверки по факту обнаружения в реке Большой Такой скелетированых останков человека, рассказли ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

После опубликованной следственным управлением информации и фотографий с изображением вещей, обнаруженных на месте происшествия, в следственный отдел по г. Долинск обратилась 49-летняя местная жительница, которая опознала обнаруженные вещи и пояснила, что они принадлежат ее супругу, утонувшему в р. Большой Такой в сентябре 2008 года во время рыбалки. Тогда тело мужчины, не смотря на проводимые сотрудниками МЧС и полиции поисковые мероприятия, в том числе с участием водолазов, не нашли.

Взяв найденные следователем на месте происшествия ключи, женщина убедилась в том, что они подходят к замку входной двери в квартиру, ведь его она с тех пор не меняла.

В целях достоверного установления личности погибшего назначена генотипоскопическая судебная экспертиза костных останков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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