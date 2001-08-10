На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"В специальной военной операции в Украине погибли наши земляки, военнослужащие в/ч 35390 - командир батальона майор Кузнецов Роман Михайлович из Анивы и старший сержант Левданский Павел Григорьевич из Долинска", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"В памяти жителей Сахалинской области они останутся настоящими героями, которые пожертвовали собой ради жизни других людей, безопасности своей Родины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана вся необходимая помощь", - написал губернатор.