Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2022
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На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
10:51, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина

На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"В специальной военной операции в Украине погибли наши земляки, военнослужащие в/ч 35390 - командир батальона майор Кузнецов Роман Михайлович из Анивы и старший сержант Левданский Павел Григорьевич из Долинска", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"В памяти жителей Сахалинской области они останутся настоящими героями, которые пожертвовали собой ради жизни других людей, безопасности своей Родины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана вся необходимая помощь", - написал губернатор.

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