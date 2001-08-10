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На Камчатке с пожаром боролись пять дней
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На севере Камчатки потушили пожар в Пенжинском участковом лесничестве. Площадь возгорания составила 455 гектаров, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на данные краевого агентства лесного хозяйства. Накануне пожар был полностью ликвидирован.
«На тушении пожара были задействованы две авиагруппы Петропавловского и Козыревского авиаотделений КГАУ «Охрана камчатских лесов». К тушению привлекались 32 человека, из них десять добровольцев. Также на пожаре работали два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами», – рассказали в агентстве.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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