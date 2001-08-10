Сахалинец пришел делать флюорографию и украл у медика телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя 1984 года рождения. Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в середине апреля пришел в медицинский центр для прохождения флюорографии. В регистратуре его направили к специалисту. Он проследовал в кабинет, который делится на две комнаты. В одной расположен рентгеновский аппарат, во второй – стол с компьютером, на котором лежал мобильный телефон.

Поскольку в этот момент в помещениях никого не было, мужчина воспользовался случаем и похитил гаджет. Мобильник он спрятал в носок и вышел из кабинета, сообщив в регистратуре об отсутствии медицинского работника, который в это время задержался за изучением документации у стойки администратора.

Когда старшая медсестра подошла, то, не обратив внимание, есть ли ее телефон на месте, сделала флюорографию, после чего фигурант покинул помещение и направился домой. По пути он зашел в сервисный центр и продал телефон за 600 рублей, а на вырученные деньги купил спиртное.

По окончанию рабочего дня женщина стала собираться домой и обнаружила пропажу своего телефона. Так ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму почти 60 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.