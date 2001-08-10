Сахалинец пришел делать флюорографию и украл у медика телефон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя 1984 года рождения. Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе следствия установлено, что обвиняемый в середине апреля пришел в медицинский центр для прохождения флюорографии. В регистратуре его направили к специалисту. Он проследовал в кабинет, который делится на две комнаты. В одной расположен рентгеновский аппарат, во второй – стол с компьютером, на котором лежал мобильный телефон.
Поскольку в этот момент в помещениях никого не было, мужчина воспользовался случаем и похитил гаджет. Мобильник он спрятал в носок и вышел из кабинета, сообщив в регистратуре об отсутствии медицинского работника, который в это время задержался за изучением документации у стойки администратора.
Когда старшая медсестра подошла, то, не обратив внимание, есть ли ее телефон на месте, сделала флюорографию, после чего фигурант покинул помещение и направился домой. По пути он зашел в сервисный центр и продал телефон за 600 рублей, а на вырученные деньги купил спиртное.
По окончанию рабочего дня женщина стала собираться домой и обнаружила пропажу своего телефона. Так ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму почти 60 тысяч рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:04 Сегодня Сахалинец снял обвес с чужой машины, чтобы поставить на свою
09:52 Сегодня Власти Южно-Сахалинска проведут "горячую линию" по вопросам получения компенсации за отопление
11:24 Сегодня Сахалинка заняла второе место во всероссийском конкурсе
10:16 Сегодня Сахалинские пожарные спасли Успеновские клюквенники
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
14:06 9 Июня Еще один газон в Южно-Сахалинске освобожден от нарушителей парковки
09:03 10 Июня Пенсионерам Сахалинской области будут выдавать талоны не перелет к месту отдыха и обратно
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?