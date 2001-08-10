Из-за природного пожара в Охе введен ЧС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории Сахалинской области действует один очаг лесного пожара в Охинском участковом лесничестве на общей площади 2450 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, предельно допустимых концентрации вредных веществ в воздухе не зарегистрировано, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Решением КЧС и ОПБ МО ГО «Охинский» введен режим ЧС в лесах на территории МО ГО «Охинский».
Группировка сил и средств составляет 95 человек 21 еденица техники. В районе пожара низкая облачность. По улучшении метеоусловий в готовности к вылету находится Ми-8 МЧС России с ВСУ-5, ранее воздушными судами было произведено 22 слива воды, что составило 66 тонн.
Продолжается работа по тушению пожара, сотрудники «Авиалесоохраны» проводят наземную разведку.
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