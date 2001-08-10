На Сахалине водитель не справился с управлением и вылетел в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районе 66 км автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск 37-летний водитель, управляя автомобилем "Subaru Legacy Lancaster", не справилась с управлением и совершила съезд с проезжей части автодороги в кювет. Автомобиль опрокинулся, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Subaru Legacy Lancaster" получили травмы. По данному факту проводится проверка.