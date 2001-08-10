Из-за хвастовства племянника сехалинка лишилась крупной суммы денег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
35-летний житель Охи предстанет перед судом за хищение путем обмана ценного имущества и денежных средств, а также покушение на мошенничество, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 6 апреля фигурант пришел в гости к потерпевшему, чтобы поздравить его с днем рождения. В это время у заявителя состоялся телефонный разговор с его тетей. Позже, в ходе застолья, в беседе с фигурантом потерпевший рассказал ему о своей родственнице и ненароком обмолвился, что у её семьи хороший материальный достаток.
Ближе к ночи, фигурант попросил у приятеля мобильный телефон под предлогом того, что ему надо позвонить знакомому, а на его номере закончились деньги. Не подозревая подвоха, заявитель отдал ему аппарат.
Завладев девайсом, злоумышленник ушел из квартиры под предлогом того, что сходит в магазин и как раз по дороге осуществит звонок. Потерпевший же, в силу того, что уже был поздний вечер, и по случаю праздника он употреблял спиртное, уснул. Утром он не придал значения тому, что приятель так и не вернул телефон, поскольку они давно друг друга знали.
Однако на следующий день к нему пришли сотрудники полиции и сообщили, в отношении его тети были совершены мошеннические действия.
Как оказалось, фигурант изначально не намеревался возвращаться к имениннику, поскольку у него возник план, направленный на хищение денежных средств путем обмана у его родственницы.
Он нашел в контактах номер женщины, позвонил ей с его номера и представился сотрудником ГИБДД. Далее, по классической схеме телефонных мошенников, фигурант сообщил, что племянник был задержан сотрудниками полиции за вождение в состоянии алкогольного опьянения и чтобы тот избежал ответственности, требуется 10 тысяч рублей.
Поскольку «инспектор» звонил прямо с телефона ее родственника, женщина поверила и согласилась. Потерпевшая перевела деньги на номер, который он ей указал.
Спустя несколько часов обвиняемый снова позвонил заявительнице и потребовал уже 15 тысяч рублей, якобы для решения вопроса уже со следователем. Она еще раз перевела ему деньги.
На следующий день злоумышленник опять связался с потерпевшей и потребовал еще 25 тысяч рублей. Но в этот раз гражданка уже заподозрила, что ее обманывают, отказалась переводить деньги и сообщила о произошедшем в полицию.
Сотрудники УМВД России по городу Южно-Сахалинску и полиции Охи оперативно установили картину произошедшего и задержали фигуранта.
Уголовные дела будут рассмотрены в суде.
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