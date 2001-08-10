В Невельске подростка, пытавшегося оторвать плафон над подъездом, убило током

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика, тело которого обнаружено в подъезде одного из многоквартирных жилых домов по ул. Яна Фабрициуса в г. Невельск, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что в ночное время 28.05.2022 подросток попытался оторвать работающий электрический плафон, установленный над входной дверью в подъезд дома, в результате чего повредил электропровод, находившийся под напряжением. Предварительной причиной смерти явилось поражение электрическим током.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будут приняты меры профилактического характера.