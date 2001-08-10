Тихоокеанское
информационное агентство
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10:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

В Корсакове пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 мая в Корсакове в районе дома № 6 по ул. Приморский бульвар 60-летний водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя а/м «Toyota Corolla» не предоставил преимущества в движении пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и совершил на него наезд.

В результате ДТП 10-летний пешеход получил травмы. По данному факту проводится проверка.

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