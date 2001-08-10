Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2022
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09:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ночью в Южно-Сахалинске сбили пешехода

Ночью в Южно-Сахалинске сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью Южно-Сахалинске 56-летний водитель, управляя автомобилем "Hino Ringer" двигался по автодороге «Южно-Сахалинск-Синегорск» в северном направлении и в районе 6 км сбил пешехода, находившегося на проезжей части без цели её перехода, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 43-летний пешеход получил травмы.

По данному факту проводится проверка.

 

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