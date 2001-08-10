Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2022
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08:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил

10-летний сахалинец на мопеде протаранил "круизер"

10-летний сахалинец на мопеде протаранил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пгт Шахтерск 10-летний водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, двигался на мопеде «RACER» по улице 3-го Сентября и в районе дома № 44 при обгоне не предоставил преимущество поворачивающему налево автомобилю «Toyota Land Cruiser», совершив с ним столкновение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 14-летний пассажир мопеда госпитализирован в отделение Углегорской ЦРБ.

По данному факту проводится проверка.

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