Тихоокеанское
информационное агентство
19 Мая 2022
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14:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодой человек обокрал доверчивого сахалинца почти на 100 тысяч рублей

Молодой человек обокрал доверчивого сахалинца почти на 100 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя областного центра. Молодой человек обвиняется в совершении двух краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что вечером фигурант вместе со своим знакомым и двумя девушками катались на автомобиле по Южно-Сахалинску. Припарковавшись в районе база отдыха, к ним подошел мужчина и попросил довезти его до дома. Подъехав к дому, мужчина пригласил всех зайти, на что те согласились. Пробыв в гостях около 3х часов, компания решила уйти. Перед выходом фигурант заметил на зарядке сотовый телефон, принадлежащий хозяину дома и, решил его прихватить с собой. Затем он прошел в коридор, где увидел портмоне, в котором находилось 45 тысяч рублей и три банковские карты. Он спрятал всё в карман и вышел из дома.

Уже находясь у себя дома, он посмотрел баланс счета банковских карт и перевел около 54 тысяч рублей на ставки.

Наличность в сумме 45 000 рублей он потратил на личные нужды, а похищенный гаджет продал своему знакомому за 15 000 рублей.

Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшему, составила 95 тысяч рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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