Молодой человек обокрал доверчивого сахалинца почти на 100 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя областного центра. Молодой человек обвиняется в совершении двух краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что вечером фигурант вместе со своим знакомым и двумя девушками катались на автомобиле по Южно-Сахалинску. Припарковавшись в районе база отдыха, к ним подошел мужчина и попросил довезти его до дома. Подъехав к дому, мужчина пригласил всех зайти, на что те согласились. Пробыв в гостях около 3х часов, компания решила уйти. Перед выходом фигурант заметил на зарядке сотовый телефон, принадлежащий хозяину дома и, решил его прихватить с собой. Затем он прошел в коридор, где увидел портмоне, в котором находилось 45 тысяч рублей и три банковские карты. Он спрятал всё в карман и вышел из дома.
Уже находясь у себя дома, он посмотрел баланс счета банковских карт и перевел около 54 тысяч рублей на ставки.
Наличность в сумме 45 000 рублей он потратил на личные нужды, а похищенный гаджет продал своему знакомому за 15 000 рублей.
Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшему, составила 95 тысяч рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:14 Сегодня Школьники Южно-Сахалинска смогут найти работу на время летних каникул
09:53 Сегодня На Камчатке для исследования скважин начали применять уникальное оборудование
09:41 Сегодня Главный судебный пристав Сахалинской области проведёт приём граждан в Углегорском районе
09:56 Сегодня Поронайские пожарные потушили нежилое строение и бытовку
15:02 12 Мая Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
17:14 13 Мая Почти 12 тысяч островных семей станут получателями новой выплаты на детей от 8 до 17 лет
12:52 13 Мая В Сахалинской области стартует ремонт дворов по федеральной программе
16:30 13 Мая Новая школа в Макарове примет учащихся 1 сентября
15:33 28 Апреля В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
16:32 22 Апреля Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
17:02 28 Апреля Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?