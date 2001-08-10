Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2022
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16:47, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полгода исправительных работ присудили курильчанке, не желающей платить алименты

Полгода исправительных работ присудили курильчанке, не желающей платить алименты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Курильским районным судом вынесен обвинительный приговор  по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной в неуплате средств на содержание детей, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд установил, что на основании судебного решения на подсудимую возложена обязанность по уплате с июля 2021 года алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.

Несмотря на привлечение к административной ответственности за неисполнение данной обязанности, подсудимая продолжала не выплачивать алименты.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 5 % от заработной платы.

Приговор в законную силу не вступил.

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