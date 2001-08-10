Полгода исправительных работ присудили курильчанке, не желающей платить алименты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Курильским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной в неуплате средств на содержание детей, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд установил, что на основании судебного решения на подсудимую возложена обязанность по уплате с июля 2021 года алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.

Несмотря на привлечение к административной ответственности за неисполнение данной обязанности, подсудимая продолжала не выплачивать алименты.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 5 % от заработной платы.

Приговор в законную силу не вступил.