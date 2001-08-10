Сахалинска перевела почти 150 тысяч на "безопасный счет" мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 мая в ОМВД России по городскому округу "Смирныховский" поступило заявление от 58-летней жительницы пгт. Смирных, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Она сообщила полицейским о том, что 11 мая ей поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил, что кто-то пытается списать денежные средства с её счета. Для предотвращения ей необходимо снять деньги и положить их на "безопасный", который якобы привязан к секретному счету банка. Следуя инструкциям звонившего, женщина сняла имеющиеся у нее денежные средства и перевела на "безопасный счет" 147 166 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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