Сахалинец, убивший женщину, пытался оправдаться "проблемами со зрением"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
И.о. прокурора Макаровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Органом предварительного следствия установлено, что ночью 22.08.2021 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, умышленно нанес одно ножевое ранение в область грудной клетки сожительницы, причинив телесные повреждения, от которых последняя скончалась в ГБУЗ "Макаровская ЦРБ".
Обвиняемый вину в совершении преступления признал частично, ссылаясь на проблемы со зрением, а также отсутствие умысла на причинение смертельного ранения в жизненно важный орган потерпевшей.
В ходе предварительного расследования уголовного дела проведен комплекс судебных экспертиз, а также процессуальных и следственных действий, опровергающих доводы обвиняемого.
Уголовное дело направлено в Макаровский районный суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы
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