Сахалинец, убивший женщину, пытался оправдаться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

И.о. прокурора Макаровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Органом предварительного следствия установлено, что ночью 22.08.2021 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, умышленно нанес одно ножевое ранение в область грудной клетки сожительницы, причинив телесные повреждения, от которых последняя скончалась в ГБУЗ "Макаровская ЦРБ".

Обвиняемый вину в совершении преступления признал частично, ссылаясь на проблемы со зрением, а также отсутствие умысла на причинение смертельного ранения в жизненно важный орган потерпевшей.

В ходе предварительного расследования уголовного дела проведен комплекс судебных экспертиз, а также процессуальных и следственных действий, опровергающих доводы обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Макаровский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы