Тихоокеанское
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14:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, убивший женщину, пытался оправдаться "проблемами со зрением"

Сахалинец, убивший женщину, пытался оправдаться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

И.о. прокурора Макаровского района  утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Органом предварительного следствия установлено, что ночью 22.08.2021 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, умышленно нанес одно ножевое ранение в область грудной клетки сожительницы, причинив телесные повреждения, от которых последняя скончалась в ГБУЗ "Макаровская ЦРБ".

Обвиняемый вину в совершении преступления признал частично, ссылаясь на проблемы со зрением, а также отсутствие умысла на причинение смертельного ранения в жизненно важный орган потерпевшей.

В ходе предварительного расследования уголовного дела проведен комплекс судебных экспертиз, а также процессуальных и следственных действий, опровергающих доводы обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Макаровский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы

 

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