Сахалинка выпала из автомобиля, водителя - накажут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорске водитель, управляя автомобилем "Ниссан Пресаж", двигаясь по ул. Победы, в районе дома № 115 при осуществлении перевозки пассажира, осуществил движение с открытой дверью, допустил выпадение 43-летней женщины-пассажира на проезжую часть дороги.

В результате ДТП, женщина-пассажир получила телесные повреждения. Госпитализирована в ГБУЗ "Углегорская ЦРБ", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

По данному факту проводится проверка.