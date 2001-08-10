11:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинка выпала из автомобиля, водителя - накажут
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Углегорске водитель, управляя автомобилем "Ниссан Пресаж", двигаясь по ул. Победы, в районе дома № 115 при осуществлении перевозки пассажира, осуществил движение с открытой дверью, допустил выпадение 43-летней женщины-пассажира на проезжую часть дороги.
В результате ДТП, женщина-пассажир получила телесные повреждения. Госпитализирована в ГБУЗ "Углегорская ЦРБ", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
По данному факту проводится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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