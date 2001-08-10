На Сахалине двух дам подозревают в торговле наркотиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность двух жительниц областного центра в сфере незаконного сбыта наркотических средств.

В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что 27-летняя гражданка для сбыта наркотиков через мессенджер вступила в преступный сговор с лицом, представляющим интересы интернет-магазина по продаже наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Фигурантка, действуя по указаниям куратора, сбывала запрещенные к обороту вещества путем организации, так называемых, «тайников-закладок». В помощницы она взяла свою 30-летнюю знакомую.

Сотрудники полиции установили, что гражданки ранее получили партию наркотиков для изготовления закладок, часть из которых уже успели сбыть. Оставшаяся часть была обнаружена сотрудниками полиции, изъята и направлена на экспертизу. Согласно справке об исследовании, смесь содержала в своём составе производное наркотического средства метилэфедрон общей массой 0,34 грамма.

Кроме того, в автомобиле данных лиц изъяты остатки приготовленного наркотического средства весом 0,18 грамм, а в ходе их личного досмотра было обнаружено и изъято 3,31 грамма наркотика, приготовленного для последующего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст.228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ - Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.