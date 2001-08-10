Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2022
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16:07, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В реке на Сахалине наши машину с двумя телами

В реке на Сахалине наши машину с двумя телами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Машину с телами пропавших людей нашли у устья реки Поронай. Это пропавшие 17 апреля мужчина и женщина, сообщает astv.ru.

По словам очевидцев, Toyota Vanguard вытащили на берег сегодня утром, 25 апреля. Её пытались поднять из реки накануне, но попытка не удалась. Работы продолжили с утра в понедельник.

На месте находятся спасатели, следователи, сотрудники полиции. Жителей близко не подпускают.

Напомним, 30-летняя женщина и 46-летний мужчина пропали 17 апреля. С тех пор о них ничего не было известно.

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