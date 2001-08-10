На Сахалине закладчик наркотиков задержан на месте преступления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность 23-летнего жителя областного центра в сфере незаконного сбыта наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что указанный молодой человек через мессенджер вступил в преступный сговор с лицом, представляющим интересы интернет-магазина по продаже наркотиков. Фигурант, действуя по указаниям куратора, сбывал наркотические средства, делая "тайники-закладки" в различных районах областного центра.
Полицейские задержали гражданина в лесном массиве в тот момент, когда он осуществлял очередную закладку. Там же он приобрёл и ранее оставленный ему наркотик, поскольку сам активный потребитель наркотических средств.
Подозреваемый был доставлен в служебный кабинет ведомственного здания, где в ходе его личного досмотра были обнаружены и изъяты вещества, предназначенные для последующего сбыта.
Согласно справке эксперта, представленное на исследование является, смесью, содержащей в своём составе производное наркотического средства общей массой 4,43 грамма, наркотическим средством гашиш массой 0,68 грамма, а также иным наркотическим средством массой 0,99 грамма.
Затем полицейские совместно с задержанным выдвинулись на участок местности для изъятия закладок. Всего в результате было изъято производное наркотического средства общей массой 1,06 грамма и гашиш массой 1,8 грамма.
После чего состоялся обыск по месту его жительства, откуда полицейские изъяли предметы, используемые в процессе упаковки закладок.
В отношении подозреваемого, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности и давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Возбуждено уголовное дело.
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