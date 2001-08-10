На Сахалине закладчик наркотиков задержан на месте преступления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность 23-летнего жителя областного центра в сфере незаконного сбыта наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что указанный молодой человек через мессенджер вступил в преступный сговор с лицом, представляющим интересы интернет-магазина по продаже наркотиков. Фигурант, действуя по указаниям куратора, сбывал наркотические средства, делая "тайники-закладки" в различных районах областного центра.

Полицейские задержали гражданина в лесном массиве в тот момент, когда он осуществлял очередную закладку. Там же он приобрёл и ранее оставленный ему наркотик, поскольку сам активный потребитель наркотических средств.

Подозреваемый был доставлен в служебный кабинет ведомственного здания, где в ходе его личного досмотра были обнаружены и изъяты вещества, предназначенные для последующего сбыта.

Согласно справке эксперта, представленное на исследование является, смесью, содержащей в своём составе производное наркотического средства общей массой 4,43 грамма, наркотическим средством гашиш массой 0,68 грамма, а также иным наркотическим средством массой 0,99 грамма.

Затем полицейские совместно с задержанным выдвинулись на участок местности для изъятия закладок. Всего в результате было изъято производное наркотического средства общей массой 1,06 грамма и гашиш массой 1,8 грамма.

После чего состоялся обыск по месту его жительства, откуда полицейские изъяли предметы, используемые в процессе упаковки закладок.

В отношении подозреваемого, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности и давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.