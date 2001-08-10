Тихоокеанское
информационное агентство
27 Января 2022
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16:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине закладчик наркотиков задержан на месте преступления

На Сахалине закладчик наркотиков задержан на месте преступления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность 23-летнего жителя областного центра в сфере незаконного сбыта наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что указанный молодой человек через мессенджер вступил в преступный сговор с лицом, представляющим интересы интернет-магазина по продаже наркотиков. Фигурант, действуя по указаниям куратора, сбывал наркотические средства, делая "тайники-закладки" в различных районах областного центра.

Полицейские задержали гражданина в лесном массиве в тот момент, когда он осуществлял очередную закладку. Там же он приобрёл и ранее оставленный ему наркотик, поскольку сам активный потребитель наркотических средств. 

Подозреваемый был доставлен в служебный кабинет ведомственного здания, где в ходе его личного досмотра были обнаружены и изъяты вещества, предназначенные для последующего сбыта. 

Согласно справке эксперта, представленное на исследование является, смесью, содержащей в своём составе производное наркотического средства общей массой 4,43 грамма, наркотическим средством гашиш массой 0,68 грамма, а также иным наркотическим средством массой 0,99 грамма.

Затем полицейские совместно с задержанным выдвинулись на участок местности для изъятия закладок. Всего в результате было изъято производное наркотического средства общей массой 1,06 грамма и гашиш массой 1,8 грамма.

После чего состоялся обыск по месту его жительства, откуда полицейские изъяли предметы, используемые в процессе упаковки закладок.

В отношении подозреваемого, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности и давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.

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