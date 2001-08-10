Тихоокеанское
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Три тонны конфискованного товара на 3,2 миллиона рублей передала сахалинская таможня в уполномоченные органы

Три тонны конфискованного товара на 3,2 миллиона рублей передала сахалинская таможня в уполномоченные органы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 тонны конфискованных товаров на 3,2 млн рублей передала Сахалинская таможня в уполномоченные органы в 2021 году, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской таможни.

Это обращенные в федеральную собственность по постановлению суда предметы правонарушений, а также товары, конфискованные в рамках уголовных дел.

Большая часть товаров на сумму 3,1 млн рублей передана в Росимущество. Среди них 553 кг водно-биологических ресурсов. Также значительную часть составили товары народного потребления, автозапчасти и табачная продукция. Все товары пытались незаконно ввезти на территорию РФ.

В АО "Росспиртпром" в 2021 году Сахалинская таможня передала 140 литров алкогольной продукции на сумму 81 тыс. рублей.

В УМВД России (в том числе в Сахалинской области и Камчатском крае) переданы кастеты. Данные товары относятся к имуществу, запрещенному к обороту в качестве гражданского и служебного оружия на территории РФ, и подлежат передаче в органы внутренних дел.

- Все конфискованные по постановлению суда товары передаются в уполномоченные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации, - прокомментировала начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Сахалинской таможни Наталья Семёнова. – В компетенцию этих органов входит принятие дальнейших решений в отношении имущества, обращенного в федеральную собственность.

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