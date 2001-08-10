Сахалинец зашел в раздевалку производственной базы и вытащил из курки работника 140 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 октября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 31-летнего местного жителя о краже 141 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.

Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых была установлена личность гражданина, похитившего деньги. Им оказался 42-летний ранее судимый житель областного центра.

Выяснилось, что мужчина проходил мимо производственной базы и решил зайти на её территорию. Он проник в раздевалку, где находились личные вещи работников организации. В кармане одной из курток он нашел крупную сумму денег, которую накануне потерпевший обналичил с карты для последующей реализации. Злоумышленник, спрятав деньги в карман куртки, незаметно поспешил скрыться.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ – Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Проводятся следственные действия. Подозреваемый заключён под стражу за ранее совершенное преступление.