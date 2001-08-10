Тихоокеанское
информационное агентство
21 Января 2022
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Жители Курильских островов ощутили землетрясение
11:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жители Курильских островов ощутили землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 января в 10.59 (сах) зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана, в 85 км восточнее с. Малокурильское. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2, глубина 61 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Землетрясение ощутили жители сел Горячие ключи, Буревестник, Рейдово и Крабозаводское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. Тревога «Цунами» не объявлялась. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

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