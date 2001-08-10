На 21 процент сократилась смертность на дорогах Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Показатель смертности на дорогах Сахалинской области снизился на 21% по итогам 2021 года по сравнению с прошлым годом. Этого удалось достигнуть благодаря комплексу работ в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в региональном минтрансе.
Основным фактором повышения безопасности дорожного движения стал комплексный ремонт дорог, которые областные власти проводили в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Благодаря этому в 2021 года на региональных дорогах и в границах Южно-Сахалинской городской агломерации проведены мероприятия по обустройству объектов безопасности. Так, установлено 8 851 погонных метров пешеходного ограждения, 3 288 погонных метров барьерного ограждения,
1 182 дорожных знака. В г. Южно-Сахалинске на улицах Памятная и Ленина установлено 54 новых пешеходных и транспортных светофоров.
В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения выполнены работы по устройству 17 444 погонных метров тротуаров и пешеходных дорожек, 16 350 погонных метров освещения и обустроили 22 пешеходных перехода.
Помимо этого, было установлено 34 остановочных площадок для маршрутных автобусов. Новыми автобусными остановками удалось оборудовать и региональную дорогу Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск в Чехове и Красногорске.
Также в регионе установлено 5 новых стационарных комплексов, фиксирующих нарушения скоростного режима в местах концентрации ДТП. Комплексы установлены в г. Южно-Сахалинске на ул. Сахалинская на пешеходном переходе в районе дома № 148, г. Невельске на ул. Советская в районе дома № 18, в г. Оха на ул. Карла Маркса в районе домов 29/24, в Южно-Курильске на пешеходном переходе в районе перекрестка ул. Сахалинская и ул. Спортивная и на автодороге федерального значения Южно-Сахалинск - Корсаков.
Отметим, что в местах установки новых аппаратов нарушений стало гораздо меньше, это касается всех районов города.
В 2021 году в рамках реализации проекта "Безопасность дорожного движения" закуплен автомобиль скорой медицинской помощи класса "С". Автомобиль приобретен для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Кроме этого, приобретен хроматограф для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.
Повышение безопасности дорожного движения является одним из приоритетов в работе министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Кроме того, подведены итоги вопросов повышения безопасности пассажиров и детей-пешеходов. Совместно с министерством образования Сахалинской области организованы и проведены мероприятия по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, приобретены технические средства для детей, и на организацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей на дорогах.
Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.
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