Тихоокеанское
информационное агентство
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08:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На 21 процент сократилась смертность на дорогах Сахалина

На 21 процент сократилась смертность на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Показатель смертности на дорогах Сахалинской области снизился на 21% по итогам 2021 года по сравнению с прошлым годом. Этого удалось достигнуть благодаря комплексу работ в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в региональном минтрансе.

Основным фактором повышения безопасности дорожного движения стал комплексный ремонт дорог, которые областные власти проводили в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Благодаря этому в 2021 года на региональных дорогах и в границах Южно-Сахалинской городской агломерации проведены мероприятия по обустройству объектов безопасности. Так, установлено 8 851 погонных метров пешеходного ограждения, 3 288 погонных метров барьерного ограждения,
1 182 дорожных знака.  В г. Южно-Сахалинске на улицах Памятная и Ленина установлено 54 новых пешеходных и транспортных светофоров.

В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения выполнены работы по устройству 17 444 погонных метров тротуаров и пешеходных дорожек, 16 350 погонных метров освещения и обустроили 22 пешеходных перехода.

Помимо этого, было установлено 34 остановочных площадок для маршрутных автобусов. Новыми автобусными остановками удалось оборудовать и региональную дорогу Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск в Чехове и Красногорске.

Также в регионе установлено 5 новых стационарных комплексов, фиксирующих нарушения скоростного режима в местах концентрации ДТП. Комплексы установлены в г. Южно-Сахалинске на ул. Сахалинская на пешеходном переходе в районе дома № 148, г. Невельске на ул. Советская в районе дома № 18, в г. Оха на ул. Карла Маркса в районе домов 29/24, в Южно-Курильске на пешеходном переходе в районе перекрестка ул. Сахалинская и ул. Спортивная и на автодороге федерального значения Южно-Сахалинск - Корсаков.

Отметим, что в местах установки новых аппаратов нарушений стало гораздо меньше, это касается всех районов города.

В 2021 году в рамках реализации проекта "Безопасность дорожного движения" закуплен автомобиль скорой медицинской помощи класса "С". Автомобиль приобретен для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Кроме этого, приобретен хроматограф для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.

Повышение безопасности дорожного движения является одним из приоритетов в работе министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Кроме того, подведены итоги вопросов повышения безопасности пассажиров и детей-пешеходов. Совместно с министерством образования Сахалинской области организованы и проведены мероприятия по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, приобретены технические средства для детей, и на организацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей на дорогах.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

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